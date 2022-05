Cidade alemã proíbe gatos de sair à rua para proteger pássaros raros

Segundo o Independent, as autoridades da cidade de Walldorf, no sudoeste da Alemanha, decretaram que alguns donos de gatos deveriam manter os seus animais de estimação dentro de casa até ao final de agosto, com o objetivo de proteger algumas aves raras durante a sua época de reprodução.

De acordo com a mesma publicação, o decreto visa “ajudar a salvar a cotovia de crista, que faz o seu ninho no chão e, portanto, é presa fácil para os gatos”, numa altura em que a população de aves na Europa Ocidental “tem diminuído acentuadamente nas últimas décadas”.

Além disso, as autoridades de Walldorf elucidaram que “entre outras coisas, a sobrevivência da espécie depende de cada filhote”.

Contudo, nem toda a gente se encontra feliz com a decisão. O decreto, que se aplica a todos os gatos na parte sul da cidade e que, segundo o jornal britânico, será repetido nos próximos três anos, deixou os donos de animais angustiados.

Aliás, na quarta-feira, o diário regional Rhein-Neckar-Zeitung informou que o chefe da associação local de proteção animal “quer tomar medidas legais para contestar o decreto”: “Por favor, mantenha a calma. Posso garantir que faremos o possível para impedir essa medida desproporcional”, garantiu.