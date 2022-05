Reino Unido. Deputado conservador detido por suspeita de violação foi libertado sob fiança

O deputado do Partido Conservador britânico, cuja identidade não foi revelada até ao momento, e que foi detido na terça-feira por crime de agressão sexual, violação e abuso de poder, alegadamente cometidos entre 2002 e 2009, saiu esta quarta-feira da prisão, tendo sido libertado sob fiança, informou a Polícia Metropolitana de Londres.

O deputado em questão encontra-se impedido de participar nas sessões parlamentares na Câmara de Comuns até que as investigações sejam concluídas, disse Chris Heaton-Harris, um dos líderes da bancada conservadora inglesa, que não quis deixar nenhum comentário adicional sobre o escândalo, até que os factos sejam apurados.

As autoridades precisam, em comunicado, que receberam as primeiras denúncias sobre os possíveis crimes sexuais em janeiro de 2020.

Recorde-se que no mês passado Ahmad Khan, do mesmo partido, demitiu.-se após ter sido considerado culpado de ter abusado sexualmente de um jovem de 15 anos, no ano de 2008.