GNR detém grupo de jovens que agrediu e colocou homem na bagageira

Duas mulheres e dois homens, entre os 16 e os 23 anos, foram detidos, esta quarta-feira, pelo sequestro de um homem de 29 anos, em Ourique.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) relata que foram encetadas diligências policiais depois de tomarem conhecimento do sequestro da vítima, “que tinha sido agredida e colocada dentro da mala de um carro, na localidade da Gafanha do Carmo”, no distrito de Aveiro.

Os militares apuraram que a viatura rumava em direção ao sul do país, saindo de Aveiro, sendo solicitada a colaboração de outros Comandos Territoriais da GNR, para montar “um dispositivo policial no terreno”, de modo a “intercetar a viatura, ativando as patrulhas para os principais pontos de interseção”.

Os detidos foram localizados já no distrito de Setúbal, na Autoestrada (AE) nº 2, em Grândola, e mais tarde intercetados “em segurança” na localidade de Ourique, resultando na detenção das quatro pessoas e na libertação da vítima.

“A vítima necessitou de assistência hospitalar, tendo sido encaminhada para a unidade hospitalar mais próxima”, revelou a GNR, acrescentando que o grupo foi conduzido às instalações da Guarda e mais tarde entregues à Polícia Judiciária (PJ).