Incidente com rolha de espumante dita desistência de ciclista que venceu etapa de ontem na Volta a Itália

O ciclista Biniam Girmay, o primeiro eritreu a vencer uma etapa em grandes Voltas, foi forçado a desistir do Giro de Itália devido a uma hemorragia no olho esquerdo, que resultou de um incidente com a rolha do espumante na terça-feira.

“Um dia extraordinário. Estou estupefacto”, afirmou. “Venci a minha primeira etapa na minha primeira ‘grande’. Isto é uma grande história para mim e para todos os africanos. Já sabemos que tudo é possível”, acrescentou, ainda antes do incidente, que ditaria o seu afastamento da prova.

A emoção foi tanta que as celebrações do ciclista terminaram, infelizmente, com uma ida ao hospital.

Quando abriu a tradicional garrafa de espumante, no pódio, a rolha saiu disparada a alta velocidade e acertou no seu olho esquerdo.

Biniam Girmay falhou assim a conferência de imprensa, tendo sido levado para o hospital, para avaliar os danos físicos.

"Após o incidente no pódio, exames médicos revelaram uma hemorragia na câmara anterior do olho esquerdo de Biniam Girmay. A lesão está a evoluir de forma positiva e será acompanhada pela equipa médica da equipa nos próximos dias", explicou o médico da Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, citado no comunicado da formação belga.