Juiz Rui Fonseca e Castro associa hepatite aguda infantil a substância da vacina Pfizer-BioNTech

O número de casos de hepatite aguda infantil, de origem desconhecida, aumentou para 429, segundo dados veiculados hoje pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e esta acrescentou também que seis crianças morreram e 26 necessitaram de um transplante de fígado. Na quarta-feira passada, perante o aumento gradual dos casos registados, Rui Fonseca e Castro, juiz expulso da magistratura, desde o passado mês de outubro, por se opor aos sucessivos estados de emergência, confinamentos e regras impostas no âmbito da pandemia, deixou claro que, a seu ver, "a origem das hepatites agudas" é a trometamina (ou trometamol), "substância que, a partir de certa altura, passou a integrar a composição" da vacina Comirnaty, da Pfizer/BioNTech.

"Em 17/01/2022, dei entrada no inquérito que, sob o n.º 45/21.7YGLSB, tramita no Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça (crimes contra a humanidade) de um requerimento através do qual adicionei mais factualidade ao objecto do processo. Dentre a factualidade que adicionei estava o problema da Trometamina (ou Trometamol)", começou por elucidar o magistrado, adiantando que "o Trometamol consta expressamente da bula da 'Comirnaty' (página 40) disponível no sítio da Agência Europeia do Medicamento".

De seguida, esclareceu que este "trata-se de um anti-inflamatório cuja introdução na composição da substância 'Comirnaty' teve como finalidade reduzir os casos de miocardites e pericardites", adicionando que "é potencial causadora de lesões hepáticas". "Uma pesquisa rápida e perfunctória na Internet permite encontrar a página da Wikipédia referente ao Cetorolaco de Trometamina, referindo-se aí expressamente os riscos de lesões hepáticas e renais", elucida o ex-magistrado que divulgava a sua posição anti-confinamento nas páginas Juristas Pela Verdade e Habeas Corpus e, ultimamente, fá-lo apenas na última.

"Para a elaboração do requerimento supra referido, socorri-me de um parecer técnico realizado, em 12/01/2022, pela cientista brasileira Giovanna Gomes Lara, em que se pode ler, nomeadamente, o seguinte: 'A aplicação da Trometamina mesmo por via endovenosa por veículos de administração (ex: agulhas) de calibre muito pequeno levam a necrose local do tecido. Publicações da década de 60 do século passado descrevem danos hepáticos (fígado) extensos por necrose'", apontou, referindo-se à investigadora da área da Engenharia Biomédica.

Superantigénio do SARS-CoV-2 pode estar relacionado com casos "É pertinente recordar que os componentes da 'Comirnaty' são excretados através do leite materno. Coagiram-se os pais a sujeitar os filhos a substâncias farmacêuticas experimentais de que eles não necessitavam e que provocam gravíssimos problemas cardíacos. Para evitar os problemas cardíacos, passaram a ministrar às crianças outra substância, que provoca gravíssimos problemas hepáticos", observa, sendo que a OMS divulgou que foram reportados mais 81 casos do que há uma semana - com a maioria das situações a ocorrer na Europa - e em 12 dos 22 países onde a doença foi detetada, foram diagnosticados mais de cinco casos.

A OMS revela que três em cada quatro crianças afetadas têm menos de 5 anos e 15% dos menores doentes estiveram em unidades de cuidados intensivos. Importa lembrar que os primeiros 10 casos de hepatite infantil aguda foram notificados à OMS pelo Reino Unido, no passado dia 5 de abril, envolvendo crianças com idades inferiores a 10 anos.

Ao contrário da perspetiva de Fonseca e Castro, os investigadores que realizaram um estudo publicado na revista The Lancet, na área da Gastrenterologia e Hepatologia, realçaram que um superantigénio do SARS-CoV-2 pode estar relacionado com os casos que já foram identificados em países como Reino Unido, Estados Unidos ou Israel - 11 de 12 tinham estado infetadas pelo novo coronavírus.

“Testes serológicos que se encontram a decorrer devem aumentar o número de crianças com hepatite aguda e uma infeção prévia ou atual por covid-19”, lê-se no documento, tendo sido igualmente frisado que a grande maioria dos casos de hepatite foram diagnosticados em crianças que são demasiado novas para serem inoculadas com a vacina contra a covid-19. Por outro lado, 72% das crianças testadas no Reino Unido tinham tido uma infeção prévia com um adenovírus e grande parte delas tinham presença do subtipo 41F (conhecido por inflamações gástricas), ou seja, o agente patogénico mais detetado nas crianças que até agora apresentaram casos de hepatite aguda.

Fonseca e Castro foi expulso da magistratura no dia 5 de novembro de 2021. Segundo um despacho publicado hoje em Diário da República, "por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura [CSM], de 5 de novembro de 2021, no uso de competência delegada, é o Exmo. Senhor Juiz de Direito Dr. Rui Pedro Fonseca Nogueira da Fonseca e Castro, desligado do serviço por via de aplicação de pena disciplinar de demissão, com efeitos reportados a 05 de novembro de 2021". A decisão foi proferida pela Juíza-Secretária do CSM, Ana Cristina Dias Chambel Matias.