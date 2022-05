Open XiraGolfe 2022. PGA’s de Portugal e Espanha anunciam prémios recorde

As PGA’s de Portugal e Espanha assinam amanhã (quarta-feira), dia 18 de maio, um protocolo com o Xira Golfe, oficializando a segunda edição do Open XiraGolfe e do Pro-Am Cimpor, que decorrerão de 21 a 24 de julho, no concelho de Benavente, nos campos de Ribagolfe Lakes e Santo Estêvão Golfe.

Para além da assinatura do protocolo que transforma o torneio do PGA Portugal Tour num evento igualmente do circuito profissional espanhol, internacionalizando-o, aguarda-se com grande expectativa a anúncio do total de prémios monetários em jogo.

No ano passado o Open Xiragolfe distribuiu 6 mil euros em prémios monetários e no passado mês de março, quando foi anunciado em Madrid que Portugal passaria a ter uma etapa no circuito da PGA de Espanha, falou-se logo que pelo menos a prova iria ser elevada para 10 mil euros.

No entanto, Fernando Carvalho, o presidente do Xira Golfe, garantiu hoje (terça-feira) que «vamos divulgar amanhã um valor muito mais elevado do que esse e vamos atingir um ‘prize-money’ recorde».

A cerimónia deverá iniciar-se por volta das 15h00 ou 15h30, em Ribagolfe.

Está dependente do final de um torneio que decorre de manhã para os sócios do Xira Golfe, pois a apresentação do Open será quase em simultâneo com cerimónia de entrega de prémios desse evento social.

Ander Martínez, o presidente da ‘PGA España’, vai também fazer uma vistoria aos dois campos, sendo que o Santo Estêvão Golfe irá este ano receber o Pro-Am Cimpor, enquanto o Ribagolfe Lakes será palco das três voltas destinadas aos profissionais (e alguns amadores de alto rendimento).

É um procedimento habitual em eventos do DP World Tour e do Challenge Tour, as duas primeiras divisões do golfe profissional europeu.

Pelos vistos, é igualmente uma prática na PGA de Espanha, a de verificar se os campos estão de acordo com as exigências dos profissionais espanhóis.

Recorde-se que o Ribagolfe já acolheu etapas da Escola de Qualificação do European Tour (agora DP World Tour) e o Santo Estêvão Golfe já foi palco do Campeonato Nacional Absoluto da Federação Portuguesa de Golfe, pelo que estão preparados para os mais elevados requisitos.

O 2.º Open Xiragolfe irá contar para a Ordem de Mérito da ‘PGA España’, para a Ordem de Mérito e Ranking da PGA de Portugal, para o Ranking Mundial Amador e ainda (muito provavelmente) para o ranking da seleção nacional de profissionais da FPG.

À semelhança do ano de estreia, em 2021, qualquer jogador amador pode ser apurado para participar no Pro-Am Cimpor, bastando classificar-se nos primeiros 15 lugares de uma das 3 provas de qualificação.

Na apresentação do ‘Spain Golf Tour 50º Aniversario PGA de España’, em Madrid, o Open XiraGolfe surgiu como a terceira de oito etapas, sendo o ponto alto o Campeonato de Profesionales de la RFEG, o Campeonato Nacional de Profissionais da Real Federação Espanhola de Golfe.