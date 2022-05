Guerra. Zelensky e Macron tiveram uma "longa e significativa" conversa por telefone

Volodymyr Zelensky falou esta terça-feira por telefone com Emmanuel Macron, numa conversa que diz ter sido "longa e significativa" sobre a invasão russa à Ucrânia.

"Falei sobre o curso das hostilidades, a operação de resgate dos militares de Azovstal e a visão das perspetivas do processo de negociação. Levantou a questão do fornecimento de combustível à Ucrânia", disse o Presidente Ucraniano, através do Twitter.

"Discutimos também o apoio de defesa da França, a preparação do 6º pacote de sanções (da União Europeia) (contra a Rússia), possíveis formas de exportação de produtos agrícolas ucranianos. Realizámos uma discussão substantiva sobre a nossa candidatura ao estatuto de candidato à adesão à UE", informou ainda o líder ucraniano.

We also discussed defense support from France, preparation of the 6th package of sanctions, possible ways to export Ukrainian agricultural products. Held a substantive discussion of our application for the status of a candidate for EU membership. (2/2)