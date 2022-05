O Rally de Portugal 2022 já está nas estradas: veja as imagens

O Vodafone Rally de Portugal 2022 fez-se à estrada. Esta manhã, a partir das 8h00, as especiais de Lousã, Góis e Arganil foram as primeiras a receber os habituais reconhecimentos, dando oficialmente início à ação no evento que celebra os 50 anos do Campeonato do Mundo de Rali.

Veja a fotogaleria com pilotos como Sébastin Loeb, Sébastien Ogier, Armindo Araújo, ou a navegadora Inês Ponte, entre outros.