Spotify. 'Saudade, Saudade' é uma das músicas mais ouvidas do mundo

A música ‘Saudade, Saudade’, da portuguesa Maro, que representou Portugal na Eurovisão tendo ficado em nono lugar, está no top Viral 50 da plataforma de streaming Spotify.

A música, na 12.º posição da tabela, está à frente dos temas que Espanha e Inglaterra, por exemplo, levaram ao concurso e que conquistaram o segundo e terceiro lugar na grande final da Eurovisãono sábado passado.

Já os vencedores do concurso, os ucranianos Kalush Orchestra, ocupam a terceira posição do Viral 50 com o tema Stefania.