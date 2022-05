Hezbollah e aliados perdem maioria no parlamento libanês

O maior grupo parlamentar do Líbano, liderado pelo movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah, perdeu a maioria no parlamento, segundo os resultados finais das eleições legislativas, realizadas no domingo, anunciados hoje pelo ministro do Interior, Bassam Mawlawi.

O movimento xiita e os seus aliados políticos, que contavam com o apoio de cerca de 70 dos 128 deputados do parlamento cessante, não conseguiram conquistar os 65 lugares necessários para manter a maioria após o escrutínio de domingo.

Por outro lado, pelo menos 13 candidatos da ala reformista, com ligações à contestação popular que abalou o Líbano em 2019, conquistaram um assento parlamentar, de acordo com os mesmos dados finais oficiais.

No domingo, cerca de 3,9 milhões de eleitores foram chamados a renovar os 128 lugares do parlamento libanês.

Desde 2019, o Líbano tem estado mergulhado numa crise socioeconómica classificada pelo Banco Mundial como a pior do mundo desde 1850 e causada por décadas de má gestão e corrupção de uma classe dirigente que se tem mantido praticamente inalterada.

Em quase dois anos, a moeda nacional perdeu mais de 90% do seu valor no mercado negro e a taxa de desemprego quase triplicou. Quase 80% da população vive agora abaixo do limiar da pobreza, de acordo com a ONU.