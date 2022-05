Receitas totais da Vodafone Portugal subiram 7%

A Vodafone Portugal revelou que as receitas subiram 7% no ano fiscal 2021-2022, face ao período homólogo, para 1.160 milhões de euros, e as de serviço cresceram 7,2%, para 1061 milhões.

O desempenho da Vodafone Portugal “reflete a sua estratégia consistente de investimento e diversificação de negócio num setor cada vez mais competitivo e desafiante” e “estes resultados foram sustentados pelo crescimento contínuo do negócio fixo e pela melhoria do segmento móvel, embora o ciberataque tenha condicionado o desempenho do quarto trimestre”, acrescenta a empresa.

A base de clientes do serviço fixo ascendia a 878 mil no final de março, mais 7,8% em termos homólogos, "dos quais 808 mil são clientes de TV" (+7,9%).