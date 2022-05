Alcochete. Apreendidos dez carros em corrida ilegal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu dez veículos por alterações às características de origem, numa concentração de corridas ilegais com cerca de 250 pessoas no concelho de Alcochete, no distrito de Setúbal.

Num comunicado, divulgado esta terça-feira, a GNR explica que a apreensão ocorreu depois de os militares se terem deslocado ao Parque Industrial do Passil, em Alcochete, onde confirmaram que existia uma concentração de cerca de 250 pessoas, que assistiria a uma corrida ilegal de carros.

Foram fiscalizados diversos automóveis, levando à apreensão de dez e à aplicação de 18 autos de contraordenação de âmbito rodoviário e um auto de contraordenação por consumo de estupefaciente.

Esta terá sido a primeira vez que este fenómeno foi detetado na zona, informa ainda a GNR.