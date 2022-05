João Almeida prepara terreno para nova conquista na Volta a Itália

João Almeida, o ciclista português da UAE Emirates que vestiu a camisola rosa durante 15 dias na edição de 2020 da Volta a Itália, está novamente a fazer furor na prova italiana, subindo ao segundo lugar da classificação geral, no domingo, após conquistar o quinto lugar na nona etapa do Giro, entre Isernia e Blockhaus. E o dia de descanso foi ainda especial para Almeida: a Volta a Itália distinguiu-o com o prémio de combatividade da nona etapa, entregue em cada ‘episódio’ da competição ao ciclista que mais se tenha destacado pelo espírito de sacrifício na mesma.

Significa isto, em termos concretos, uma bonificação de 250 euros para Almeida, bem como uma dorsal especial, em tom laranja. “Agora é o tempo de estar no radar. Até agora tem corrido tudo bem, comigo fora do radar como gosto, mas agora é um grande dia e quando se quer lutar pelo pódio, existe essa necessidade de aparecer, dizia o ciclista antes da nona etapa do Giro.

Hoje, e depois de um dia de descanso, a 105.ª edição da Volta a Itália regressa para a sua décima etapa. São 196 quilómetros entre Pescara e Jesi, com um percurso bastante plano, onde o “Duro das Caldas” tem a oportunidade de regressar ao lugar onde já foi feliz em 2020: o topo da classificação geral, atualmente ocupado por Juan Pedro López, o espanhol da Trek-Segafredo, que segue com apenas 12 segundos de vantagem perante o português.

Atrás de Almeida seguem, no entanto, e bem perto, os também ‘perigosos’ Romain Bardet (DSM), a apenas dois segundos de distância do luso, e o colombiano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), com três segundos de atraso relativamente a Almeida, e 15 sobre o primeiro lugar ocupado por López.

Egan Bernal, o colombiano da INEOS que venceu a edição de 2021 do Giro, não participa na atual prova, nem os eslovenos Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), o que permite a esta edição da Volta a Itália ser o palco de surpresas e novos campeões, numa lista muito maior de possíveis candidatos ao título. Entre eles, naturalmente, João Almeida, que acabou a edição de 2020 no quarto lugar da geral, e no sexto, em 2021.