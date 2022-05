Cerca de 500 migrantes encontram-se à deriva num barco perto de Malta

Há cerca de meio milhar de refugiados que se encontram atualmente à deriva num bar com problemas no motor, sem água ou comida, perto de Malta, anunciou esta segunda-feira o Alarm Phone, que atende a pedidos de ajuda de barcos de migrantes no Mediterrâneo Central.

Através das redes sociais, o serviço alertou para as "cerca de 500 pessoas que estão em perigo na zona de busca e salvamento de Malta".

"O Alarme Phone foi avisado por uma grande embarcação, com cerca de 500 pessoas que partiram de Tobruk, na Líbia. Têm problemas com o motor, algumas pessoas estão doentes, não têm comida nem água", escreveram.

Citados pela agência espanhola Efe, o Alarme Phone salienta e já alertou as autoridades e que exige"uma operação de resgate imediata!".

Também hoje a Médicos Sem Fronteiras (MSF) denunciou que as 470 pessoas resgatas pelo seu barco, Geo Barents, no Mediterrâneo Central, continuam, algumas delas há uma semana, à espera de um porto seguro para desembarcar, apesar dos seis pedidos que já foram enviados às autoridades italianas.

Também os 145 migrantes a bordo do Sea Watch se encontram à espera de um porto, tendo alguns deles sido resgatados há mais de dez dias. Entre os migrantes salvos, encontram-se 44 menores, 37 deles desacompanhados.

Só nos primeiros cinco meses deste ano, chegaram à costa Italiana 14.764 migrantes, mais 1.596 do que no mesmo período do ano passado, avançou o Ministério do Interior daquele pais.