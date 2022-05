Macron nomeia mulher para cargo de primeiro-ministro após Castex apresentar demissão

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, entregou esta segunda-feira o pedido de demissão do cargo ao Presidente Emmanuel Macron, anunciou a Presidência francesa.

"Jean Castex apresentou hoje a demissão do Governo ao Presidente da República, que a aceitou. (…) [Castex] assegura, com os membros do Governo, o trâmite dos assuntos correntes até à nomeação do novo Governo”, lê-se no comunicado do Eliseu.

Sublinhe-se que Jean Castex se demite do cargo de primeiro-ministro, para o qual foi nomeado em julho de 2020, numa altura em que o Presidente francês acabou de iniciar um novo mandato.

Entretanto, já foi conhecido o nome de quem irá substituir Castex no cargo de primeiro-ministro.

Emmanuel Macron nomeou Elisabeth Borne, de 61 anos, atual titular da pasta do Trabalho, para o lugar deixado vago por Castex.

É a segunda mulher a ocupar o cargo, depois de Édith Cresson no início dos anos 1990.