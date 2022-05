Indónesia. Acidente de autocarro provoca 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram depois de um autocarro turístico colidir, esta segunda-feira, com um painel publicitário na ilha de Java, na Indonésia. Há ainda a registar 19 feridos.

Segundo a polícia, citada pela Associated Press, o autocarro transportava turistas indonésios de Surabaya e estava a regressar e uma viagem ao Planalto de Dieng quando se deu o acidente.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades. Contudo, a polícia adianta que o motorista se encontrava sonolento antes do acidente. Por ter sofridos ferimentos graves, o homem ainda não foi interrogado.