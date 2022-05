Economia. Bruxelas revê crescimento português em alta para 5,8%

A Comissão Europeia está mais otimista e vê o produto interno bruto (PIB) português a crescer 5,8% este ano, o que significa uma revisão em alta face às anteriores projeções. Também a taxa de inflação foi revista em alta e deverá fixar-se nos 4,4% em 2022, segundo as previsões económicas de primavera, divulgadas esta segunda-feira.

Esta projeção contrasta com a revisão em baixa do cenário de crescimento no conjunto da zona euro, que deverá ficar pelos 2,7% este ano, em consequência da guerra na Ucrânia.

Já para 2023 a Comissão prevê um crescimento de 2,7%.

Já a taxa de desemprego em Portugal deverá cair para 5,7% este ano, face aos 6,6% registados em 2021, e para 5,5% em 2023. Os técnicos de Bruxelas destacam ainda que a taxa de emprego atingiu um máximo histórico no final de 2021 e início de 2022, ainda que as horas trabalhadas permaneçam abaixo do nível pré-pandemia.