O voto foi uma arma. A música é sofrível

O festival da Eurovisão é um bom barómetro do que pensa a população europeia sobre a guerra na Ucrânia. Apesar do júri nem ter colocado a canção ucraniana no pódio, o voto popular colocou a música no primeiro lugar. É óbvio que não votaram no mérito, fizeram-no por questões emocionais - à semelhança do que já aconteceu no passado em outras situações. As pessoas quiseram, penso eu, expressar o seu apoio ao país de Zelensky, esquecendo-se que a votação era para premiar a melhor canção e não para mostrarem solidariedade com um povo que está a ser atacado de uma forma bárbara. Penso mesmo que se ouvissem com atenção a prestação ucraniana que lhe teriam dado poucos votos - a música é sofrível. A arma da população foi votar na música ucraniana, mesmo com os ataques de hackers, supostamente, pró-russos.

A propósito de espetáculos e mesmo de desporto, acho um pouco insólito que se vetem russos só por serem russos. Uma coisa é serem abertamente defensores do ataque à Ucrânia - e mesmo aqui tenho algumas dúvidas - outra é serem cidadãos russos que têm todo o direito a desempenharem as suas profissões. Faz algum sentido, por exemplo, os tenistas russos serem impedidos de participarem em Wimbledon? Não me parece. Se levássemos esta ‘perseguição’ à letra, teríamos que afastar muitos artistas e desportistas que são financiados por estados autocráticos e alguns deles próximos do fascismo ou do comunismo.

P. S. A trapalhada em que o Livre se envolveu na Câmara de Lisboa é digna de um filme trágico-cómico. Levaram atrás de si o PS e e BE e dificilmente se sairão bem desta trapalhada. Tivessem seguido o conselho do PCP, que pediu um estudo sobre a redução da velocidade e o fecho da Avenida da Liberdade, e tudo seria diferente. Mas, não. Votaram e aprovaram uma proposta que ameaça ser a maior caça à multa alguma vez vista, além de bloquearem completamente a cidade. Que tal pensarem antes de agirem? É assim que se faz política em Lisboa. Vergonhoso.