Chuva faz-se sentir no início da semana, mas temperaturas sobem ao longo dos dias

Ainda que a semana vá arrancar com chuva em algumas zonas do país, as temperaturas começam a subir já esta segunda-feira e deverão manter-se elevadas nos restantes dias.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), amanhã poderá esperar-se chuva “no litoral oeste durante a madrugada e manhã” e “aguaceiros nas regiões Norte e Centro durante a tarde”, assim como um ligeiro aumento das temperaturas máximas.

Estas vão variar entre os 28 graus, em Évora e Beja, e os 20 graus, em Viana do Castelo. Por outro lado, as mínimas vão oscilar entre os 18 graus, em Viseu, e os 9 graus, em Bragança.

No dia seguinte, são esperados “períodos de chuva a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, em especial no Minho e Douro Litoral durante a manhã, passando a aguaceiros durante a tarde”, sendo que se prevê uma nova subida de temperatura que será "acentuada no Algarve”.

Na terça-feira, as máximas vão variar entre os 31 graus, em Beja, e os 21 graus, em Braga. De realçar que várias regiões vão chegar aos 30 graus. As mínimas vão variar entre os 18 graus, em Aveiro, e os 11 graus, em Bragança.