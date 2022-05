Juiz espanhol quer celebrar contrato com filha de 12 anos para permitir e controlar uso de telemóvel

‘Judge the Zipper’, alegado juiz espanhol - que se autodefine como indignado e inconformado" - com mais de 83 mil seguidores no Twitter, publicou um tweet que tem vindo a dar que falar.

“Prevendo que a minha filha, de 12 anos, consiga atingir o seu propósito e dado o seu apego a regras, eu e a minha mulher estamos a elaborar este contrato de adesão, totalmente leonino”, escreveu a 8 de maio, sendo que a primeira cláusula indica que o telemóvel pertence aos pais.

Até ao final da tarde deste domingo, o magistrado de Málaga - que escreve sob um pseudónimo, à semelhança de outros colegas que também estão presentes nas redes sociais - havia obtido mais de 3.600 retweets, 3.800 tweets citados e 23 mil gostos.

Consulte abaixo a lista de regras:

1 – O telefone não é teu, é do papá e da mamã que são quem o compra e que pagam a internet;

2 – Portanto, em qualquer momento podemos pedir-te o telefone e ver o que há em qualquer aplicação. E temos de conhecer as passwords;

3 – A instalação de aplicações de redes sociais só poderá ser feito mediante a nossa autorização e com as condições que fixarmos, entre as quais se poderá incluir o uso partilhado da conta;

4 – O uso limita-se às horas definidas;

5 – Não podes reenviar a outros amigos mensagens que recebas e que sejam ofensivas para outras crianças, de mau gosto ou de gente a ser envergonhada. De qualquer forma, se receberes alguma destas mensagens, tens de nos informar;

6 – O telefone não se leva para a escola;

7 – O telefone não se usa à mesa enquanto tomas o pequeno-almoço, almoças ou jantas;

8 – O telefone fica fora do quarto durante a noite. Para acordar, usas um despertador;

9 – Estas regras aplicam-se a outros dispositivos;

10 – O incumprimento de alguma destas normas causará a suspensão temporária do uso do telefone. O incumprimento contínuo provocará a suspensão definitiva do telefone.