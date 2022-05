Benfica acaba época com uma vitória frente ao Paços de Ferreira e com golos 'made in Seixal'

O Benfica termina, esta sexta-feira, a época 2021/22 com uma vitória frente ao Paços de Ferreira por 2-0, no Estádio da Capital do Móvel.

Para a última jornada, Nélson Veríssimo alterou o onze inicial habitual para dar espaço a jogadores com poucos minutos esta época e também para os jovens da formação encarnada, que mostraram o seu potencial.

Henrique Araújo foi a pérola 'made in Seixal' que mais brilhou, tendo sido o autor dos dois golos da vitória das águias: aos 4', com assistência do jovem Tiago Gouveia, e aos 44', com a ajuda de Gil Dias.

A partida ficou resolvida logo na primeira parte, selando assim mais uma temporada do Benfica, que fica no terceiro lugar do pódio com 74 pontos. Já o Paços de Ferreira encerra a época com 38 pontos, mas o seu lugar na tabela classificativa ainda pode mexer, uma vez que o Boavista (37) e o Famalicão (36) ainda vão jogar.