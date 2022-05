A Liga portuguesa 2021/22 vai fechar portas este fim de semana, mas a 34.ª e última jornada da prova ainda vai ter histórias para contar, especialmente este sábado, onde as grandes decisões estão na luta pela permanência.

Tondela, Moreirense e Belenenses SAD entram em campo a partir das 15h30 em busca da manutenção – dois deles serão despromovidos diretamente e um terá a oportunidade de disputar o play-off de despromoção, com o terceiro classificado da II Liga.

Com 27 pontos, o Tondela chega à última ronda na posição do play-off (16.º lugar) e só depende de si para dar mais um passo importante rumo à permanência no principal escalão do futebol português. Já o Moreirense e o Belenenses SAD registam 26 e 25 pontos, respetivamente na 17.ª e 18.ª posições da ILiga.

Cenários possíveis Os três clubes prometem dar tudo para conseguirem o último objetivo da época, que poderá vir a ser alcançado através da conjugação de vários resultados. O Tondela vai defrontar o Boavista e tem quatro possibilidades de garantir o play-off: 1) Se vencer na receção aos axadrezados; 2) Se empatar e o Moreirense não vencer o Vizela; 3) Se perder, precisa que o Belenenses SAD não vença o Arouca e o Moreirense não consiga pontuar e 4) Se perder, mas Belenenses SAD e Moreirense saírem derrotados dos respetivos encontros.

De notar que o conjunto do distrito de Viseu nunca desceu desde a estreia na I Liga em 2015/16.

Já o Moreirense pode garantir o play-off através de duas vias: 1) Se derrotar o Vizela e o Tondela não vencer o Boavista ou 2) Se empatar com o Vizela, o Tondela perder e o Belenenses SAD não vencer.

Já o Belenenses SAD segue para o play-off decisivo se vencer o Arouca, o Tondela perder com o Boavista e o Moreirense não consiga mais do que um empate com o Vizela.

FC Porto festeja em casa A receção do já campeão FC Porto ao Estoril acontece também no sábado, a partir das 18 horas, e o encontro vai ficar marcado pela entrega do troféu aos azuis-e-brancos, o 30.º título da história do clube, alcançado no último fim de semana, na casa do rival Benfica, depois da vitória por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado por Zaidu. Se a equipa de Sérgio Conceição conseguir fechar a prova com mais uma vitória, termina a ILiga com 91 pontos e apenas uma derrota – 1-0 diante do Sp. Braga, na 31.ª jornada da competição.

Além do FC Porto, também o Sporting já tinha garantido entrada direta para a próxima edição da Liga dos Campeões, depois da vitória por 4-1 frente ao Gil Vicente na 32.ª ronda da I Liga. Os leões de Rúben Amorim despedem-se também este sábado da I Liga com a receção ao Santa Clara.

Já o Benfica vai iniciar a campanha europeia de 2022/23 como nesta época, ou seja, pela 3.ª pré-eliminatória da Champions.

Os encarnados abrem ainda esta sexta-feira a 34.ª jornada da Liga portuguesa, frente ao Paços de Ferreira.

No domingo, o campeonato encerra com dois duelos minhotos, o primeiro em Famalicão e o segundo em Guimarães (Famalicão-Sp. Braga e V. Guimarães-Gil Vicente)

Luta pela subida a ferver Além das descidas, também as subidas na II Liga estão por decidir. Com uma jornada para terminar o campeonato na segunda liga, Rio Ave, Casa Pia e Desportivo de Chaves são as equipas que disputam as duas vagas diretas para a I Liga.

O Rio Ave é o atual líder da prova, com 67 pontos, mais dois do que o Casa Pia, segundo classificado (com 65) e com três de vantagem para o Chaves, que fecha o pódio (com 64).

A última ronda aquece com o duelo entre o primeiro e terceiro classificados.

O empate até pode servir às duas equipas, caso o Casa Pia perca com o Leixões, uma vez que neste cenário o

Desportivo das Chaves igualaria os 65 pontos da equipa lisboeta, mas apresenta vantagem no confronto direto.

Por sua vez, no fundo da tabela, Sporting da Covilhã e Varzim procuram evitar a despromoção direta para a terceira Liga.