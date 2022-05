Tik Tok. Mãe processa rede social após filha morrer devido a desafio que consiste em suster a respiração até desmaiar

O TikTok, e a empresa que o detém, a ByteDance, estão com um processo em tribunal, apresentado por Tawainna Anderson, após a sua filha, Nylan Anderson, ter morrido em dezembro do ano passado após tentado realizar um desafio conhecido como "Blackout Challenge" (Desafio do Apagão), que consiste em suster a respiração até que a pessoa acabe por desmaiar.

No processo, Tawainna Anderson diz, segundo a NBC News, que a filha desmaiou no dia 7 de dezembro, chegando a ser internada durante vários dias nos cuidados intensivos. A criança acabou por morrer pelos danos provocados pela asfixia propositada.

A mãe acusa a rede social de ser negligente e de expor as crianças a desafios perigosos para que obtenha mais visualizações. "O viral e mortífero 'Blackout Challenge' do TikTok foi pressionado à frente da Nylah na sua página, por causa do algoritmo da aplicação. Os defensores do algoritmo determinaram que o letal 'Blackout Challenge' era adaptado e provavelmente do interesse da Nylah Anderson de 10 anos, e ela morreu por causa disso", acusa Tawainna no processo.

Sublinhe-se que o desafio em causa não é o primeiro que causa consequências mortais a crianças. Um outro, que tinha como nome "Tide Pod Challenge", consistia em trincar e comer pastilhas para lavar louça. Em 2016, também o conhecido "Jogo da Baleia" chegou a matar centenas de crianças.