INE. Mortalidade em Portugal aumentou 20,1%

O número de óbitos registados em Portugal no mês passado foi de 10.120, um que representa um aumento de 20,1%, face a abril de 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira.

Já em relação a março deste ano, morreram menos 661 pessoas (-6,1%).

Associadas à covid-19 foram registados 590 mortes, ou seja 5,8% do total de óbitos, uma queda relativamente a março de 2022, menos 55, e uma subida face a abril de 2021, mais 473.

Os dados do INE demonstram ainda que o saldo natural da população continuou a agravar-se, tendo sido notificados 6.573 nascimentos. “No mês de março de 2022, o saldo natural foi -4.177, agravando-se relativamente ao do mês homólogo de 2021, quando registou o valor de -2.956”.

Por outro lado, em março de 2022 celebraram-se 1.680 casamentos, mais 1.236 do que em março de 2021.

A informação do INE tem por base dados do registo civil apurados no âmbito do Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil.