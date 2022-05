Campeonato. Luta até ao fim em Itália e Inglaterra

Os principais campeonatos da Europa caminham a passos largos para o fim e, neste momento, já só falta apurar dois campeões. Depois de Espanha, França e Alemanha já terem conhecido os respetivos vencedores de 2021/22 – Real Madrid, PSG e Bayern Munique –, Inglaterra e Itália prometem queimar os últimos cartuchos até conhecerem a morada final dos troféus.

Mas vamos por partes. Comecemos pela Serie A italiana, já que o desfecho do campeonato nacional discute-se em Milão. AC Milan e Inter estão neste momento separados por dois pontos, com vantagem para a equipa de Rafael Leão, numa altura em que falta disputar apenas duas jornadas. O Milan joga este domingo (15 de maio), em casa, frente à Atalanta e discute o último jogo do campeonato precisamente uma semana depois, diante do Sassuolo. A equipa orientada por Stefano Pioli está literalmente a dois passos de quebrar um jejum de 11 anos na competição, depois de ter vencido a prova caseira pela última vez em 2010/11. À data, o Milan conquistou o 18.º campeonato italiano da sua história.

Já a história do Inter é diferente. Atual campeão em título da Serie A, depois de ter interrompido a hegemonia de 9 anos da Juventus, os nerazzurri ainda sonham com a conquista do bicampeonato. Depois da conquista da oitava Taça de Itália, na passada quarta-feira, também frente à Juve, o Inter procura fazer a dobradinha e alcançar o 20.º título na liga transalpina. Pela frente terá o Cagliari e o Sampdoria como adversários, a 15 e 22 de maio, respetivamente, mas estará sempre dependente de um deslize do vizinho AC Milan.

Ainda na Serie A, destaque para a Roma de José Mourinho, atual 6.ª classificada, última posição que garante acesso direto à Liga Europa 2022/23. Depois de cumprir os últimos dois compromissos na prova caseira (com o Venezia e Torino), onde irá lutar para pelo menos defender o lugar atual (apresenta os mesmos 59 pontos que a Fiorentina e Atalanta, atuais 7.º e 8.º classificados), a Roma terá mais um desafio. A equipa dos portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira vai disputar com o Feyenoord a final da Liga Conferência Europa, que está marcada para o próximo dia 25 de maio, em Tirana (Albânia). Trata-se da quinta final europeia alcançada pelo técnico português de 59 anos.

City perto do título

Já na Liga inglesa o topo da tabela é ocupado pelo Manchester City, com mais três pontos do que o Liverpool. A equipa dos portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias está mais perto de revalidar o título e conquistar o oitavo troféu do clube na competição (e o quarto nos últimos cinco anos). O City de Pep Guardiola defronta o West Ham e o Aston Villa nas últimas duas rondas da Premier League (também dia 15 e 22 deste mês). Já os reds, vencedores da prova em 2020, encontram o Southampton (dia 17) e o Wolverhampton de Bruno Lage (a 22). Quer isto dizer que os blues até podem ser campeões já na próxima ronda – caso vençam e o Liverpool seja derrotado. Mas ainda antes, este sábado, a equipa de Jürgen Klopp joga a final da Taça de Inglaterra contra o Chelsea. Já a fechar o mês, o Liverpool vai encontrar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões (dia 28). Com três troféus em jogo nas próximas duas semanas, esta poderá tornar-se brevemente uma época memorável para os reds.