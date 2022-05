Altice Portugal abre candidaturas para recrutar jovens talentos

As candidaturas para a próxima edição do Programa DarWIN, o programa de estágios da Altice Portugal, já estão abertas e podem ser realizadas através do site telecom.pt. Esta é mais uma edição deste programa para jovens através do qual a operadora pretende atrair jovens de elevado potencial, finalistas das áreas de engenharia, tecnologias da informação, gestão, economia e outras similares, dotados de um espírito inovador, empreendedor, dinâmico e ágil.

As candidaturas para a edição de 2022/2023 já podem ser submetidas na área de estágios do site oficial da Altice Portugal.

Para a empresa liderada por Ana Figueiredo não há dúvidas: “Mais do que uma oportunidade para usufruir de um programa com formação e avaliação contínuas, os jovens têm acesso a uma potencial carreira de futuro na operadora líder do setor”.

Desde o início do programa, foram recrutados mais de 70 estagiários, integrados em diferentes direções da Altice Portugal. “Os números são representativos da aposta que a empresa faz nas novas gerações e na preparação dos líderes do amanhã”, diz a operadora, acrescentando que “durante 12 meses, os estagiários do programa vão integrar diversos departamentos da empresa e assim contribuir para os seus objetivos estratégicos, ao mesmo tempo que entram no mercado de trabalho e vivem uma experiência ímpar e enriquecedora”.

E há bastantes casos de sucesso neste programa. Recolher, tratar e analisar dados dos canais digitais, potenciando a sua aplicação e utilização estratégica na gestão de negócio é responsabilidade da Maria João, ex-DarWIN 2019, e atualmente quadro da Altice Portugal.

Já José Maria, da equipa de patrocínio e eventos do MEO, participa na definição da estratégia dos eventos desportivos e festivais de verão que estão agora de volta. E identificar e garantir as pessoas mais qualificadas para satisfazer as necessidades da organização, compete à Maria, enquanto elemento da equipa de Talent Acquisition & Employer Branding da Altice Portugal.

Desafios como estes fazem parte do quotidiano de centenas de jovens que têm vindo a integrar o Programa DarWIN da Altice Portugal, um programa de estágio de 12 meses que possibilita aos candidatos explorar as várias áreas comerciais e tecnológicas da Empresa, em iniciativas de team building, formação, voluntariado e mentoring.