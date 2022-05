CR7 é o terceiro desportista mais bem pago do mundo. Messi lidera a lista

Mesmo com um rendimento abaixo do que nos habituou, o futebolista Lionel Messi continua a ser o desportista mais bem pago do mundo, segundo a lista anual da revista norte-americana Forbes, publicada esta quinta-feira.

O jogador do Paris Saint-Germain lucrou no último ano 130 milhões de dólares (124,4 milhões de euros). O contrato com o clube francês valeu-lhe 75 milhões de dólares (71,8 milhões de euros) e as suas receitas publicitárias mais 55 (52,6 milhões de euros).

No pódio, está o basquetebolista dos LA Lakers LeBron James, com 121,2 milhões de dólares (116 milhões de euros) de lucros e Cristiano Ronaldo, que coletou 115 milhões de dólares (110 milhões de euros).

O Top-10 é preenchido por Neymar (90,9 milhões de euros), Stephen Curry (88,8 milhões), Kevin Durant (88,1 milhões), Roger Federer (86,8 milhões), Canelo Alvarez (86,1 milhões), Tom Brady (80,3 milhões) e Giannis Antetokounmpo, o único desportista nesta lista com menos de 30 anos (77,4 milhões).