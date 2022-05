IGAI abre inquérito para apurar morte de homem abatido a tiro pela PSP em Algés

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu, esta quinta-feira, um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um homem em Algés, atingido por disparos de agentes da Polícia de Segurança Pública.

"A Inspeção-Geral da Administração Interna abriu um inquérito visando apurar as circunstâncias em que elementos da Polícia de Segurança Pública efetuaram, no dia de hoje, em Algés, disparos com arma de fogo, dos quais resultaram a morte de um cidadão", lê-se numa nota da IGAI, citada pela agência Lusa.

De acordo com informação divulgada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, um homem morreu esta quinta-feira de madrugada, na sequência de um sequestro em Algés, depois de a PSP ter disparado sobre o suspeito, que tinha duas armas brancas, e que mantinha outro homem preso.