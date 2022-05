Porto. Homem de 31 anos ferido na mão após tiroteio no Bairro do Cerco

Um homem de 31 anos sofreu, esta quarta-feira, escoriações numa mão provocadas por uma bala na sequência de um tiroteio ocorrido no Bairro do Cerco, no Porto, confirmou uma fonte do Hospital São João à agência Lusa.

As autoridades receberam um alerta, perto das 17h, de um tiroteio na Rua Vila Nova de Foz Côa, no Bloco 19, no Bairro do Cerco.

Dos tiros resultou um ferido que foi assistido na rua onde foram ouvidos os tiros, pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital São João, uma vez que a vítima se recusou a ser transportada para o hospital, relatou uma fonte dos Bombeiros de Valbom à mesma agência.