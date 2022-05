Porto. Relatos de tiros no Bairro do Cerco

Há relatos de tiros disparados no Bairro do Cerco, no Porto, esta quarta-feira à tarde.

As autoridades já estarão a caminho do local, segundo o Jornal de Notícias. Desconhece-se para já a existência de vítimas.

Embora não sejam conhecidas as circuntâncias do tiroteio, o cenário de estar relacionado com a morte de Igor Silva, durante os festejos da vitória do título do FC Porto, que residiu naquele mesmo bairro.