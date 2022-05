Piloto fica inconsciente e passageiro sem qualquer experiência de voo tem de aterrar avião

Um passageiro sem experiência em aviação conseguiu com sucesso fazer uma aterragem de emergência, depois de o piloto do avião, em que seguia, ter ficado inconsciente. Episódio insólito aconteceu no Aeroporto Internacional de Palm Beach, nos EUA, na terça-feira,

Foi o passageiro quem comunicou aos controladores de tráfego aéreo que o piloto se encontrava inconsciente, quando estavam a cerca de 110 quilómetros a norte do destino, segundo o New York Post. "O meu piloto ficou inconsciente. Eu não sei como pilotar o avião", afirmou o homem.

Do outro lado recebeu uma série de indicações. "Mantenha as asas niveladas e apenas tente seguir a costa, seja para o norte ou para o sul”, aconselharam os controladores. “Estamos a tentar obter a sua localização", acrescentaram.

O passageiro conseguiu diminuir a altitude, permitindo que o avião fosse mais facilmente localizado pela torre de controlo. Com nova série de indicações, os controladores ajudaram o homem a pousar o avião no solo. A aterragem feita, sem qualquer experiência, foi considerada segura e estável.

Embora, a história tenha sido noticiada na imprensa norte-americana, o nome do heroico passageiro e o estado de saúde do piloto não foram divulgados.