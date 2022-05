Algarve. Ocupação sobe em abril

A ocupação hoteleira no Algarve em abril aumentou face a 2021, mas ficou abaixo do valor registado em 2019, ano de referência para o setor por ainda não se verificar o impacto da pandemia.

Face a 2021, a ocupação média em abril subiu 650% e o valor de vendas aumentou 775% face ao mesmo mês do ano passado e 5% relativamente a abril de 2019.

O mercado britânico e o irlandês foram os que mais subiram. De acordo com os mesmo dados, o mercado britânico (+1,2pp) e o mercado irlandês (+1,3pp) foram os que apresentaram as maiores subidas face a abril de 2019. As maiores descidas foram as do mercado nacional (-1,8pp) e do alemão (-1,5pp).

No entanto, a associação lembra que, "as vendas efetuadas através de plataformas online não incluem o pagamento das respetivas comissões, o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via, os preços praticados"