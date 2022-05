Exposição "From Sea Garbage to Art" apresentada hoje na Taguspark

A start-up de inovação social portuguesa, United to Remake, juntou-se à ONG Ocean Sole para apresentar a exposição "From Sea Garbage to Art".

A exposição estreia esta terça-feira, às 18h, no Núcleo Centro da Taguspark, em Oeiras. Tal como o nome indica, as 27 obras de arte apresentadas foram criadas com objetos retirados do oceano, nomeadamente chinelos de borracha.