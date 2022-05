Rainha Isabel II vai faltar à abertura oficial do Parlamento britânico

A rainha Isabel II não vai estar presente na abertura do Parlamento, esta terça-feira, sendo substituída pelo filho Carlos, anunciou esta tarde o Palácio de Buckingham. Esta é a primeira vez em 59 anos que a rainha não atende a este tipo de evento.

"A pedido de Sua Majestade, e com o acordo das autoridades competentes, o Príncipe de Gales vai ler o discurso da Rainha (...) com a presença do Duque de Cambridge", o príncipe William, informou o palácio em comunicado.

Em causa está uma decisão tomada pelo conselho médico devido a "problemas de mobilidade episódicos" verificados nos últimos tempos na rainha britânica de 96 anos.

Esta será uma estreia para o príncipe herdeiro, Carlos, que, por enquanto, chegou a participar na cerimónia como acompanhante da mãe, depois de substituir o príncipe consorte, príncipe Filipe, que se retirou da vida pública em 2017, aos 96 anos.

De notar que, na semana passada, o Palácio de Buckingham indicou que a rainha tinha a intenção de participar no evento, mas a sua confirmação só chegaria perto do próprio dia.

Segundo noticiou o jornal Daily Mail, foram seguidas medidas para reduzir a distância que teria de caminhar devido às dificuldades na mobilidade. No entanto, parece que as soluções não foram suficientes para os problemas de Isabel II.

De acordo com o protocolo, a rainha deve caminhar entre o veículo e a entrada do edifício do Parlamento e depois seguir até à sala na Câmara dos Lordes, tendo de subir três degraus para aceder à plataforma onde se encontra o trono e se senta por norma a ler o discurso.

Em 2016, pela primeira vez em 64 anos, recorreu ao elevador para evitar os 26 degraus de Escadaria da Entrada Real.

A partir de outubro passado, a rainha utilizou várias vezes uma bengala em público e recentemente admitiu, durante uma receção no Castelo de Windsor, que não se consegue mexer.

Sublinhe-se que a Abertura de Estado do Parlamento é um dos atos públicos mais importantes da chefe de Estado, consistindo na leitura do chamado Discurso da Rainha, que enumera as políticas do governo e a legislação proposta para a nova sessão parlamentar.

Houve apenas dois momentos durante o seu reinado de 70 anos em que não pode discursar: em 1959, ano em que estava grávida do príncipe André, e 1963, quando estava grávida do príncipe Eduardo.

Em 2020, a pandemia de covid-19 cancelou esta cerimónia e no ano passado, a capacidade de pessoas a assistir era diminuta devido às medidas de saúde pública, no entanto Isabel II não faltou ao ato político.