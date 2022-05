Estados Unidos. Dois empregados da Krispy Kreme hospitalizados depois de defenderem colega de luta com cliente

Dois empregados de uma loja da multinacional de donuts Krispy Kreme foram hospitalizados depois de defenderem um colega que acabou por lutar com um cliente por causa de… donuts, em Spartanburg, no estado norte-americano da Carolina do Sul.

A confusão aconteceu no final do dia 1 de maio, quando, segundo o departamento da polícia daquela vila, citada pelo canal televisivo WPSA-TV, um casal – um homem e uma mulher - e um empregado começam a discutir, na zona de drive-thru, pelo facto de não haver disponíveis determinados donuts.

Depois de uma troca de palavras intensa, o trabalhador e o homem acharam que a melhor forma de terminar a discussão seria com uma luta.

Os colegas do Krispy Kreme impediram o casal de tentar entrar para o interior do balcão do estabelecimento para atingir o empregado do drive-thru. Um deles acabou por ser empurrado para o chão, batendo com a cabeça, relatou a mesma fonte.

Já o outro empregado que protegeu o colega ficou com "contusões no lado direito do queixo, olho esquerdo e queixou-se de dores no joelho" depois de ter sido empurrado por trás, indicou a polícia. Ambos foram avaliados por uma equipa médica antes de serem levados para o hospital mais perto da loja. De notar que não há indicação por parte da imprensa norte-americana de que os feridos tenham recebido alta da unidade hospitalar onde estarão internados.

O funcionário que estava na janela de drive-thru escapou ileso e os clientes acabaram por sair antes de a polícia chegar ao local.

A polícia identificou o cliente do sexo masculino, ao passo que a identidade da mulher ainda está por descobrir. A autoridade dirigiu-se à casa do suspeito, mas não teve sucesso em localizá-lo, revelou a estação de televisão. Nenhum dos envolvidos foi detido pela força de segurança.