Açores. Mais dois sismos sentidos pela população em São Jorge nas últimas 24 horas

A população da ilha de São Jorge sentiu dois sismos nas últimas 24 horas, com magnitudes de 1,9 e 2,4 na escala de Richter, segundo balanço do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), publicado esta segunda-feira.

De acordo com o comunicado diário do CIVISA sobre a crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, foi registado esta segunda-feira um sismo às 6h03 locais (07h03 em Lisboa), com magnitude de 2,4 na escala de Richter e epicentro a um quilómetro de Santo Amaro, tendo sido sentido pela população das Velas e da Urzelina, com intensidade de III/IV na escala de Mercalli Modificada.

No domingo, já tinha ocorrido um sismo por volta das 14h37, de magnitude de 1,9 na escala de Richter, com epicentro a um quilómetro da Beira, sentido apenas na Urzelina, com intensidade de III na escala de Mercalli Modificada.

Desde o início a crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, a 19 de março, foram registados mais de 32.300 sismos, dos quais “270 sentidos pela população”.

A atividade sísmica na região "continua acima do normal", segundo o CIVISA.