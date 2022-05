Palácio de Buckingham cria equipa para proibir Netflix de filmar eventos da realeza

A Netflix deverá acompanhar Harry e Meghan na sua ida ao Reino Unido, com uma equipa de gravações, mas há uma linha vermelha: o Palácio de Buckingham. Os duques de Sussex deverão estar presentes nas celebrações dos 70 anos no trono de Isabel II.

O serviço de 'streaming' quer filmar o acontecimento, mas, tal como escreve o jornal The Sun, foi recrutada uma equipa para impedir que a Netflix "explore as celebrações da realeza".

"Apesar de a família estar feliz por o Harry e a Meghan virem, há uma grande tensão, especialmente por causa da equipa da Netflix. Há preocupações de que queira vir ao Reino Unido e tentar aproveitar-se das oportunidades", disse uma fonte do palácio, ao mesmo jornal. "A preocupação é que insistam em tentar ter acesso a áreas dos eventos do Jubileu de Platina onde possam filmar o Harry, a Meghan e os filhos", continua.

“Mesmo que aceitem [Harry e Meghan] que a equipa da Netflix não possa entrar no Palácio de Buckingham, podem causar problemas à mesma - e, no mínimo, uma enorme distração”, diz ainda a mesma fonte. Os empregados mais antigos do palácio acreditam que a Netflix poderá querer explorar o acordo milionário que fez com o casal.

Recorde-se que o príncipe Harry e Meghan Markle confirmaram que iriam estar presentes nas comemorações do Jubileu de Platina, minutos após terem serem banidos pela Rainha da varanda do Palácio de Buckingham.