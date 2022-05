Bebé nasce durante concerto dos Metallica no Brasil

O nascimento de alguém é sempre um grande acontecimento. Agora, o nascimento de alguém em pleno concerto de uma banda de heavy metal, parece uma ideia tirada de um filme. Mas não. Foi real e aconteceu em Curitiba, no estado brasileiro do Paraná.

“Todos os que me viram na fila com aquele barrigão de 39 semanas brincaram, dizendo que o bebé iria nascer no ‘show’. E foi o que aconteceu”, escreveu Joice Figueiró, a mãe do pequeno Luan Figueiró, que “veio ao mundo abalando todas as estruturas do metal”, na sua conta de Instagram.

Segundo a mesma, nas duas bandas de abertura, Ego Kill Talent e Greta Van Fleet, esta esteve bem. Contudo, “quando começou o concerto de Metallica começaram as contrações", escreveu. "A caminho da enfermaria, as águas rebentaram. E quando a médica disse que iam me levar de ambulância para a maternidade, já não dava mais tempo”, contou.

Segundo a tatuadora, o bebé — batizado Luan Figueiró — nasceu ao som de 'Enter Sandman', um dos grandes clássicos do grupo.