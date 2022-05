Covid-19. Portugal é o terceiro país do mundo com novos casos diários

Portugal é o país da União Europeia com mais novos casos diários de covid-19, por milhão de habitantes nos últimos sete dias, segundo o site Our World in Data.

Com uma média diária de 1.150 novos casos por milhão de habitantes, Portugal está à frente da Alemanha (826), Finlândia (766), Luxemburgo (743) e Itália (696).

A nível mundial, Portugal é o terceiro país com mais de um milhão de habitantes em número de novos casos diários, atrás da Austrália (1.630) e Nova Zelândia (1.480).

Na União Europeia, a média é de 447 novos casos, enquanto a mundial está em 64.

Segundo o mesmo site, Portugal é o oitavo país da União Europeia com mais mortes por milhão de habitantes, com uma média de 1,97 óbitos nos últimos sete dias, sendo a Finlândia o país com média superior.

No total, foram registadas mais de 500 milhões de infeções, associadas à morte de seis milhões de pessoas.