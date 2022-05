Morreu George Perez, desenhador de super-heróis da Marvel e da DC Comics, aos 66 anos

George Perez, desenhador norte-americano que deu vida a alguns super-heróis da Marvel Comics e da DC Comics, morreu na sexta-feira, vítima de um cancro no pâncreas. Tinha 66 anos.

O artista partiu "rodeado da família" escreveu Constance Eza, uma das suas amigas mais próximas, na página da rede social do Facebook do artista.

Perez começou a trabalhar para a Marvel nos anos 1970, principalmente nas figuras dos Vingadores e do Quarteto Fantástico. E não ficou por aí: acabou por aplicar o seu talento à DC Comics, grande concorrente da Marvel, nomeadamente na série "Jovens Titãs" e no filme da Mulher Maravilha.

George Perez tinha anunciado a aposentação em 2019 devido a problemas de saúde e no final do ano passado, admitiu que tinha uma doença terminal. "Depois de pesar todas as variáveis e avaliar o quanto dos meus dias restantes seriam consumidos por visitar médicos, tratamentos, internações e ter de lidar com a burocracia estressante e frustrante do sistema médico, escolhi deixar a natureza seguir seu curso" escreveu.

"Vou aproveitar o tempo que ainda tenho da maneira mais intensa possível com minha linda mulher há mais de 40 anos, a minha família, os meus amigos e os meus fãs", disse, na altura.