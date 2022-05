FC Porto. Homem de 26 anos morre esfaqueado durante festejos

A madrugada deste domingo ficou marcada pela morte de um homem, de 26 anos, que foi esfaqueado durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto, junto ao estádio do Dragão. A PSP do Porto identificou os suspeitos.

As autoridades, que integravam o dispositivo de policiamento que se encontravam junto ao estádio, foram informadas de uma desordem na Alameda das Antas, pelas 2h40, tendo ido para o local.

"Chegados ao local, os polícias encontraram um cidadão e uma cidadã, ambos deitados no chão e ensanguentados, a quem foram prestados os primeiros socorros, tendo sido acionados os competentes serviços de socorro médico, integrados no policiamento", informa o Comando Metropolitano do Porto, em comunicado.

Estando na zona, os polícias executaram "os protocolos táticos de preservação do local do crime" e procederam à identificação de diversas testemunhas que viram as agressões, feitas com arma branca, tendo sido possível, desta forma, identificar os suspeitos das agressões que provocaram a morte, que, segundo adianta a polícia, ocorreu " na sequência de anteriores desentendimentos e agressões entre os intervenientes".

Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse à agência Lusa que a mulher que acompanhava o homem "acabou por ser esfaqueada também", ao tentar separar a briga. Ambos foram levados para uma unidade hospitalar, sendo que o homem acabou por não resistir.