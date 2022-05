Zelensky compara conflito à Segunda Grande Guerra: "O mal regressou. De novo"

Volodymyr Zelensky assinalou este domingo o Dia da Lembrança e Reconciliação com um vídeo publicado no Instagram, no qual aparece com uma t-shirt escura, e que diz "I'm Ukrainian" (Sou Ucraniano).

No vídeo, de cerca de 15 minutos de duração, Zelensky aparece entre os destroços de um edifício residencial bombardeado pelas tropas russas, explicando que a promessa outrora feita, de que "nunca mais" regressariam o fascismo e o nazismo, está a ser quebrada "de novo", porque "o mal regressou à Ucrânia".

"O mal regressou. De novo. De uma forma diferente, sob diferentes slogans, mas com o mesmo propósito", disse o líder russo, salientando que "a vida pela qual os soldados lutaram naquela guerra chegou ao fim a 24 de Fevereiro, quando as forças russas invadiram".

"Sabíamos o preço que os nossos antepassados pagaram por esta sabedoria. Sabíamos como é importante preservá-la e transmiti-la às próximas gerações. Mas não tínhamos ideia de que a nossa geração iria testemunhar a profanação das palavras, que, como se veio a verificar, não são a verdade para todos", continua.

Após descrever o atual estado daquele país e compará-lo com os tempos da Segunda Guerra Mundial, Volodymyr Zelensky deixa palavras de esperança. "Nós vamos superar este inverno, que começou a 24 de fevereiro, continua neste dia 8 de maio, mas sem dúvida irá acabar, assim que o sol ucraniano o derreter!", frisou. Desta forma, o Presidente da Ucrânia salienta que a paz irá voltar, e, quando isso acontecer, "acabarão os sonhos a preto e branco, apenas teremos sonhos a azul e amarelo", referindo-se às cores da bandeira ucraniana.

Nos momentos finais do vídeo, o líder ucraniano exclama "honra eterna a todos os que lutaram contra o Nazismo" e "memória eterna daqueles que foram mortos na Segunda Grande Guerra”.