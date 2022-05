Met Gala. Um vestido, muita polémica

Em Nova Iorque, o Museu Metropolitano de Arte voltou a receber o evento de moda Met Gala, desta vez sob o tema ‘Na América – uma Antologia da Moda’. A famosa gala de beneficência reuniu várias celebridades do mundo do entretenimento e política. Com a cerimónia de 2022 a ter como foco os anos dourados da moda dos Estados Unidos, especialmente as últimas três décadas do séc. XIX, Kim Kardashian vestiu-se a rigor e homenageou Marilyn Monroe com um vestido que a própria usou para cantar os parabéns ao presidente Kennedy, em 1962. Criado por Jean Louis, um dos figurinistas mais aclamados de Hollywood, com ajuda de Bob Mackie, ficou eternizado após a atuação de Marilyn Monroe no Madison Square Garden.

À revista Vogue, Kardashian revelou que perdeu mais de sete quilos em apenas três semanas para conseguir usar o icónico vestido, uma vez que não era possível fazer quaisquer ajustes à peça. «Foi um grande desafio, parecia que estava a preparar-me para uma personagem. Estava determinada a conseguir vesti-lo. Acho que ninguém acreditou que conseguiria fazê-lo, mas consegui», disse a influenciadora digital àquela publicação. As críticas não se fizeram esperar, tanto pelo uso do emblemático vestido, bem como pelo perigo que estas dietas representam para a saúde. «É uma peça icónica da História americana e não deve ser colocada em risco de ser danificada devido a egos pessoais e em sessões fotográficas», defendeu Justine de Young, professora de História da Moda no Fashion Institute of Technology, acrescentando que a escolha do look foi «irresponsável e desnecessária». Vários especialistas de moda defenderam a mesma posição, embora as questões de saúde tenham sido outro dos assuntos mais comentados sobre o visual da protagonista do clã Kardashian. Ao site Eat This, a nutricionista Caroline Thomason falou nos «perigos físicos e mentais» que uma dieta desta natureza podem envolver.

O icónico vestido pertence à Ripley’s Believe it or Not!, uma empresa especializada em museus, atrações e eventos únicos, que o comprou pelo valor recorde de 4,8 milhões de dólares (cerca de 4,5 milhões de euros) num leilão da Julien’s Auctions, em 2016.

Também a atriz Blake Lively deu que falar ao usar o modelo da Versace, inspirado na Estátua da Liberdade. O evento contou ainda com a modelo portuguesa Sara Sampaio, que optou por um vestido da Michael Kors.