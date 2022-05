A escalada final

Sábado será dia de luta na Premier League, entre o Liverpool de Diogo Jota e o Tottenham Hotspur. Se bem que os objetivos são diferentes, ambas as equipas estão num momento crucial da liga, à procura de importantes pontos para fechar com chave de ouro a temporada. O Liverpool tem de se manter firme nas vitórias se ainda sonha chegar à liderança da tabela classificativa e ultrapassar o Manchester City, que tem um ponto a mais do que os reds. Já o Tottenham procura escalar até ao pódio da classificação e, para isso, não pode deixar fugir um único ponto. Por isso, em Anfield Road, defrontam-se dois ‘touros’ motivados.

Derby madrileno

Em Espanha, e apesar de o Real Madrid já se ter sagrado, matematicamente, campeão nacional, domingo será ainda dia de altas emoções. Na capital espanhola, Real Madrid e Atlético de Madrid estarão frente a frente, para mais uma edição do derby da capital espanhola. O emblema de João Félix, que vai receber os de Carlo Ancelotti no Wanda Metropolitano, luta ainda por chegar aos primeiros lugares da tabela classificativa e a vida não está nada fácil. É que na sua frente estão o Sevilha de Julen Lopetegui e o Barcelona de Xavi.