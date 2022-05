Relatório da DGS revela aumento significativo de novos contágios de covid-19

Na última semana em Portugal, segundo o boletim semanal da DGS, foram registados mais 76.183 e 125 óbitos associados à covid-19.

Entre 26 de abril e 2 de maio, registaram-se mais 18.950 infeções e mais seis mortes, embora o relatório por lapso indique apenas mais duas, comparativamente ao período anterior. Atualmente, o RT é de 1, 03.

O maior número de contágios foi registado na região Norte, com 24.903 (+7.596); segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 22.213 (+3.497); o Centro, com 16.706 (+5 460); o Alentejo, com 4.821 (+1.190); e o Algarve com 2.988 (+513). Já a Madeira soma mais 1.447 (-192) infeções e os Açores mais 3.105 (+886).

Como tem sido habitual, o grupo etário onde se verificou maior prevalência da doença foi o dos 40 aos 49 anos.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos associados à covid-19, foi no Norte que ocorreram mais mortes, 42, segue-se o Centro, com 34, a grande Lisboa com 30, o Alentejo com nove e o Algarve com três. Na Madeira morreram quatro pessoas e nos Açores três.

Sublinhe-se que a maioria das vítimas tinha 80 ou mais anos.

No dia 2 de maio, último dia do balanço, estavam internados 1.119infetados, menos 89do que na semana anterior. Nas unidades de cuidados intensivos encontravam-se 60 doentes, mais 11 do que no boletim passado.

