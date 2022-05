Azambuja. Homem pescou peixe com quase dois metros e 60 quilos no rio Tejo

Um pescador apanhou um Silurus glanis, commumente conhecido por peixe-gato, com cerca de 60 quilos de peso e 2.17 metros de comprimento, na quarta-feira de manhã, perto da aldeia Avieira do Porto da Palha, no concelho de Azambuja, segundo o jornal local Rede Regional.

O peixe, cujas imagens foram partilhadas nas redes sociais, foi pescado por João Lobo Cristino, que ofereceu o espécime ao ao MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, um centro de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e inovação.

Este é agora o maior peixe capturado no Tejo, o anterior recorde era de um animal com 1.98 metros e 56 quilos.

Os peixes Silurus glanis podem ultrapassar os dois metros de comprimentos e os 100 quilos de peso, vive em alguns dos grandes rios da Europa Central e é uma espécie invasora em outros cursos de água europeus, como o rio Tejo.