Francisco Cabral e Nuno Borges na final do challenger de Praga

Os tenistas portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges, que recentemente se sagraram campeões em duplas no Estoril Open, estão na final do challenger de Praga, na República Checa. Para trás deixaram os checos Marek Gengel e Lukas Rosol, que bateram em dois sets, com os parciais 6-4 e 6-4.

Desta forma, Cabral e Borges estão em mais uma final challenger, depois de ter conquistado oito títulos desta categoria nos últimos 12 meses.

Pela frente terão os vencedores da outra meia-final de duplas, onde Nicholas Monroe e Fernando Romboli vão enfrentar Andrew Paulson e Adam Pavlasek.