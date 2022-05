Espanha. Explosão num prédio no centro de Madrid causa pelo menos 17 feridos

Uma explosão num prédio no centro de bairro de Salamanca na capital de Madrid, em Espanha, causou, esta sexta-feira, pelo menos 17 feridos, entre os quais um deles está em estado grave. Quatro pessoas já foram transportadas para unidades hospitalares.

Segundo o jornal espanhol El Pais, a explosão aconteceu por volta das 13h (12h em Lisboa) num edifício de quatro andares, na esquina da rua General Pardiñas com Ayala. O prédio “está muito afetado” e as causas da explosão estão ainda por determinar, afirmou uma porta-voz de emergências madrilenas, citada pela mesma fonte.

No entanto, a imprensa espanhola já avançou que a causa do incidente poderá estar relacionada com uma fuga de gás. O El Pais adiantou que os técnicos de gás natural já estão no local e estão a fazer medições.

Alguns vizinhos dizem que sentiram um forte odor de gás antes do romper da explosão, que causou um grande ruído na rua, alarmando pessoas a quilómetros do local acidentado.

As viaturas que estavam estacionadas e ainda outros prédios nos arredores daquele lugar sofreram vários danos. A polícia municipal e os bombeiros estão no terreno, sendo que estes estão a tentar resgatar pessoas do interior do prédio afetado. Até ao momento, foram salvas quatro pessoas.

As autoridades de Madrid já instalaram no perímetro do incidente um hospital de campanha e um posto de gestão de comando e pediram aos cidadãos que evitem circular entre estas ruas para facilitar o trânsito de viaturas de emergência. A Polícia Municipal de Madrid está a regular o trânsito na área e disponibiliza de drones para capturar imagens.

Explosión de gas en el barrio de Salamanca. Bomberos en el lugar. pic.twitter.com/dpRLN8OD8S — 🔥Óscar🚁 (@BomberoForestaI) May 6, 2022