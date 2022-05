Netflix. Mosteiro da Batalha fecha por dois dias para rodagem de filme

O Mosteiro da Batalha irá encerrar nos próximos dias 19 e 20 de maio para servir de palco a sessões de rodagem de "Damsel", um filme da "Netflix", cuja produção irá passar também por Tomar e por Sortelha.

As filmagens irão decorrer no Claustro Real e nas Capelas Imperfeitas, no que diz respeito ao Mosteiro da Batalha, informa a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), afirmando que ficam disponíveis visitas à Igreja e Capela do Fundador.

Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha, afirmou que a escolha do monumento Património da Humanidade da UNESCO para o novo filme da Netflix traduz-se numa "grande importância"" a vários níveis, já que "é importante para a economia local da vila da Batalha, sobretudo depois de dois anos de pandemia que foram muito difíceis; e é também importante para a indústria do cinema importante em Portugal", disse, além de ajudar a projetar para o mundo a imagem do Mosteiro da Batalha.