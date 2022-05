França. Partido de Emmanuel Macron muda de nome

O partido de Emmanuel Macron mudou de nome. A partir de agora chama-se Renascença, informou esta quinta-feira Stanislas Guerini, o seu delegado-geral.

"Iniciamos um movimento de refundação de A República em Marcha (nome do partido até agora), para podermos continuar a expandir esse movimento político criado pelo Presidente, Emmanuel Macron, há pouco mais de seis anos, num partido político que terá o nome de Renascença", disse Guerini, em conferência de imprensa, em Paris, na França, adiantando que o Renascença destina-se a "ser fiel à vontade do Presidente", o que se traduz em "sempre fazer a escolha do Iluminismo contra o obscurantismo" e ser "fiel ao que fazemos na cena europeia", sublinhou.

Na mesma conferência de imprensa, participaram ainda o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe (do partido Horizontes), o presidente da Assembleia Nacional, Richard Ferrand (de A República em Marcha), e o antigo ministro François Bayrou (do partido MoDem).

Os quatro anunciaram uma coligação, de nome "Juntos", para juntar os partidos que compõem a maioria presidencial com vista às eleições legislativas que se realizam a 12 e 19 de junho em França.